Pahane mõisakülastaja USAs: minu abikaasa esivanemad olid sakslased, neil polnud orje! 

26aastase Olivia juhitud tuurid on üldiselt populaarsed ja klientidele jutukas giid reeglina meeldib. Ent on ka neid, kes tahaksid vaadata ilusaid istandusemaju (meie mõistes mõisaid) ja imetleda arhitektuuri, kena tapeeti, kujutleda end helges minevikus, mitte mõelda kannatustele, millele kaunid seinad tunnistajateks on olnud.

Olivia ja tema tuur pälvis laiemat tähelepanu kui üks paar tema kohta internetis väga negatiivse arvustuse kirjutas. „Minu eelkäijad olid Sitsiiliast, ei omanud kunagi orje ja minu mehe omad olid Saksamaalt, neil ka kunagi orje polnud,“ kirjutab naine, kelle jaoks sündmus muidu toredat puhkust rikkus.

Samal teemal Maailm Vastukaja | Baltisakslased peaksid Eesti ees alandlikult vabandama Sellelt konkreetselt Olivia tuuril, milles reporter kaasa lööb, ei lahku küll ükski osaleja poole pealt, ent nägudelt võib kohati välja lugeda ebamugavust. Isegi šokki.

Tõele au andes hoiatab Olivia külalisi ette, et see ringkäik Charlestoni idüllis saab olema teistmoodi ning et mõnes külastajas võib see tekitada ebameeldivaid emotsioone.

Mitmeid orjuse tõdesid mõned osalejad ei tea. Seda, et tugevamaid kui loomi paaritati või et ori oli ori lapsest peale. On neid, kes ei suuda üle saada sellest, et mõis näeb ju nii ilus välja, aga peidab endas nii koledat ajalugu. „Ma ju tean, et nad töötasid siin, aga omanikud töötasid, nemad pidid seda kohta ka üleval hoidma,“ kurdab üks Põhja-Carolina naine. „Ses mõttes, et ühe istanduse haldamiseks läks ikka jube palju vaeva, isegi kui seda tehti orjatööga.“ Ta mõtiskleb, et orjus on jube küll, aga ega teisiti poleks tema meelest ju saanud. „No kas need vanad puud pole mitte imeilusad!“ õhkab ta.

Mõned külastajad üritavad Oliviale selgitada, et noh, vähemalt oli orjadel katus pea kohal ja söök laual.