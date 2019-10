ÕL VIDEO JA GALERII | Taksosse pääseb nüüd ratastooli ja skuutriga 

Täna esitleti Tallinna Puuetega Inimeste Kojas uusi invataksosid, mis tehtud spetsiaalselt vastavalt puuetega inimeste vajadustele.

Tulika Takso juhatuse liige Anne Rebane rääkis, et ratastoolide veoks välja valitud VolksWagen Caddyd on madala põhjaga ning sisenemiseks-väljumiseks on neil kaldtee. Ratastooli saab kinnitada turvavöö ja lukustussüsteemiga. Lisaks ratastoolikohale on taksos ka neli tavakohta.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina ütles, et oktoobri alguses ühtsustas Tallinn liikumispuudega inimeste tava- ja kohandatud takso sõidulimiidid, mis nüüdsest on 190 eurot kuus. Sellele lisandub 25% omaosalust. „Klient saab nüüd teha 20-30 taksosõitu kuus,“ oli Rebane rõõmus.

Invataksot saavad soodustusega kasutada kõik sügava või raske liikumispuudega või pimedad isikud, kes on linna taksokaardi omanikud.

Kuidas ratastooliga taksosse saab ning kuidas see sõiduks turvaliselt kinnitatakse, näitas ette Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühingu esimees Villu Urban.

„Täiesti toimib. Sellega on mugav inimest viia, sest toolist ei pea välja tulema. On väga oluline, et inimene ei pea ümber istuma, nagu siiamaani taksodes oli. Ja turvaline on! See on väga tähtis.“

Urban kinnitas, et hakkab kindlasti ka ise taksoteenust kasutama. „Kui näiteks on vaja lennujaama sõita, on takso täiesti asendamatu.“