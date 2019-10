Juhtkiri | Miks on põhikooli lõpueksamid halvad? 

Nagu pensionisüsteemigi puhul tuleb põhikooli lõpueksamite kohta tõepoolest tõdeda: praegune olukord ei rahulda. Eelkõige on põhikooli lõpetamise korra juures kritiseeritud, et gümnaasiumide sisseastumiskatsed toimuvad varakevadel – edasiõppimise plaanid saavad selgeks juba enne riiklike eksamite tulemuste selgumist, tehes need praktiliselt ülearusteks. Pealegi lasub õpilaste testimise kohustus osaliselt koolidel juba niigi – neil, kes riiklikku eksamit ei soorita, tuleb läbida kooli koostatud eksam. Edaspidi oleks koolidel veelgi suurem õigus otsustada, mis tingimustel loetakse põhiharidus omandatuks.

Miks valiti just põhikooli lõpueksamite kaotamise tee, mitte ei otsustatud, et riiklikke eksameid tuleks reformida selliselt, et nende tulemustest oleks kasu nii õpilastele, nende vastuvõtmise üle otsustavatele gümnaasiumidele kui ka õpilaste taseme monitoorijaile, selle põhjendamisega on haridusametnikud paraku hätta jäänud. Täielikult ei veena ka haridusminister Mailis Repsi tõdemus, et põhikooliõpilastelt nõutakse niigi liiga palju, tekitades sellega lastele stressi. Pigem on eksamid stressi põhjustamises sama palju süüdi kui rahvastepall koolikiusu olemasolus – tegelik probleem on kusagil mujal. Ka pingetaluvus on õpitav, ja eelistatult võiks sellega varem algust teha kui gümnaasiumi lõpus.