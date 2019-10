Seisukoht | Kõik teeb haiget 

Kui pehme vati sees aga praegused koolijütsid elavad? Minu välismaises lemmikkomöödiasarjas mängisid lapsed jalgpalli, ilma et oleks välja kuulutatud võitjameeskond, sest see solvab. Arvasin, et see on lihtsalt nali tänapäevaste koolireeglite parodeerimiseks. Aga ei. Sellest ongi saanud maailmas reaalsus. Ja nüüd on ka Eestis keelatud spordipäeva tulemuste väljapanek kooli stendile.