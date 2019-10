Eesti uudised HAIGETE VINTSUTAMINE: mustamäelased on nördinud, et perearsti juurde tuleb rännata Tallinna teise otsa Marvel Riik , täna, 17:53 Jaga: M

Terviseameti andmetel on Mustamäe nimistutes ligema 10 000 vaba kohta. Foto: Martin Ahven

Viimaste kuude jooksul on Tallinnas kolinud mitu perearsti Mustamäe linnaosast Lasnamäele. Nende patsiendid on seega sattunud sundseisu: Lasnamäele kolinud perearstid nüüd mustamäelastele ebamugavalt kaugel. Need perearstid, kes aga endiselt kodulähedasel Mustamäel tegutsevad, ei saa uusi patsiente juurde võtta, sest nende nimistud on niigi pungil täis. Mida ometi teha?