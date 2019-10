HIRM VÕI VÕIMALUS: palk tööpakkumistes avalikuks  

„Lätis juba on seadusega kehtestatud, et tööpakkumistes tuleb ka palk ära näidata. Juhul, kui selle avalikustamine on seadusega ka Eestis nõutud, küll siis tööandjad õpivad selle seaduse ümber vingerdama. Nende hirmud on mõistetavad ja see tõenäoliselt ei muutu ka oluliselt. Alati toimub heade inimeste üleostmine; alati jagub neid, keda huvitab töökoha juures peamiselt palk ja alati jagub neid töötajaid, kes tunnevad, et uusi tööle asujaid poputatakse ja väärtustatakse enam kui neid. Lihtsalt praegu teame, et need, kes on palgatingimused avalikustanud, on näinud selle positiivset mõju, mitte negatiivset,“ kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online'i turundusjuht Maris Viires.