Seda talvejopet lihtsalt pead proovima 

Väga hea jope on mõistliku hinnaga! Kui kõik eelnev kokku liita, võiks arvata, et tehniliselt nii keeruline ja detailideni läbi mõeldud jope peaks maksma tõeliselt kallist hinda. Tegelikult on olemas kõigele eelloetletule vastavad joped, mille hinnad jäävad 100 – 200 euro vahele. See on väga hea hind võrreldes spordi- ja vabaajapoodides nähtuga, kus talvejopede hinnad sageli 300-600 euro vahele jäävad, vastamata tihti ühelegi standardile. See on ka arusaadav, sest juba ainuüksi kiirelt muutuvad trendid ei lase tootjatel jope omadustele 100% keskenduda.