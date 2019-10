USA demokraatide debatt: miljardäre ei tohiks olemas olla! 

Ainus, mis kõigi vaatajate sõnul seekordset debatti ühendas, oli teiste kandidaatide rünnak Elizabeth Warreni vastu. Massachussettsi senaatori plaanid nii maksu- kui tervishoiureformiks (USAs puudub riiklik ravikindlustus) materdasid rivaalid maha ning kui Warren mõnes detailis toppama jäi, tõid teised kandidaadid selle kohemaid esile. See on iseenesest hea strateegia, kuna nii ei pidanud paljud neist omaenda plaanidele keskenduma, pigem kritiseerima Warreni ideid.

New Jersey senaator Cory Booker oli ainus, keda teiste kandidaatide vaenulikkus Elizabeth Warreni häiris, kusjuures pealtnäha päris siiralt. Tema tuletas õhtu jooksul ikka korduvalt meelde „põhivaenlast“ ehk president Donald Trumpi. Kindel, kuid üsna väsinud strateegia. Mitmed teisedki, sh Warren ise, tuletasid meelde, et neid ei tuleks valida ikka mitte selle pärast, et nemad „pole Trump“, vaid et nende poliitika Ameerika valijale ühel või teisel viisil kasulik on. Kogu aeg Trumpist rääkida pole mõtet, vaidlesid kandidaadid, valimiste keskmes olgu valija, mitte praeguse presidendi isik.

Teine üsna ilmselge asi, mis eilsel debatil silma jäi, oli see, et kaheteistkümne esinejaga laval ei saa keegi õieti korralikult esineda. Tekkis küsimus, miks kandidaadid nagu Tulsi Gabbard, Julian Castro ja Amy Klobuchar üldse enam üritavad, kas nad ise ei tea, et nende võimalused on sisuliselt lootusetud?

Vastus on lihtne: paljud kandidaadid ei pruugi enam sihtida mitte presidendi, vaid asepresidendi või mõne ministri kohta. Silma ei taheta jääda mitte ainult valijatele, vaid ka konkurentidele, kellest mõni teine ehk presidendikandidaadiks pääseb ja siis vähem populaarset, kuid pädevana mõjunud endist rivaali enda kõrvale tahaks.