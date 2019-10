MÜSTEERIUM: miks sulges kuueliikmeline pere end üheksaks aastaks talumajja? 

Seda müstilist juhtumit on saatnud algusest peale palju infomüra ning palju küsimusi ootab endiselt vastuseid. Kindel on vaid see, et Hollandi politsei läks Ruinerwoldi külaserval asuvat maja kontrollima pärast seda, kui üks selle asukas, 25aastane Jan kurtis pärast külabaaris viie õlle joomist baarmenile, et talle aitab ja ta ei taha enam nõnda edasi elada.

Samal teemal Maailm Hollandi politsei leidis üheksa aastat keldris maailmalõppu oodanud perekonna Esialgse versiooni järgi elas 25aastane Jan välismaailmast eraldatult koos isa ja viie noorema õe-vennaga talumaja keldris, kus oodati maailmalõpu saabumist. Hiljem on politsei täpsustanud, et tegemist ei olnud siiski päris keldriga, vaid isoleeritud ruumiga. Kui algul väideti, et kurja juur on olnud isa, kelle politsei ka kinni pidas, siis juba teisipäeva õhtul täpsustati, et isa oli tegelikult juba mitu aastat tagasi saanud infarkti ning oli voodihaige. Samuti vähendati majas elanud inimeste arvu seitsmelt kuuele.

Meenub Amstetteni koletis

Kinnipeetud 58aastane mees osutus hoopis talumaja rentnikuks ning ta oli Hollandisse elama asunud Austria pealinnast Viinist. Mehe nimi on Josef B. ning ta sõitis talumajja sageli Volvoga. Ta on esialgu keeldunud politseile tunnistuste andmisest. Ajalehe Kronen Zeitung andmetel asus Josef B. Hollandisse elama 2010. aastal.

Austerlastele tõi see nimi koheselt meelde Amstetteni koletiseks ristitud Josef Fritzli, kes hoidis oma tütart 24 aastat maja all keldris kinni ja käis teda seal vägistamas. Vägivaldsest suhtest sündis seitse last, kellest üks suri. Josef Fritzl vahistati 26. aprillil 2008 ning aasta hiljem mõistis kohus ta eluks ajaks vangi.

Põgenik oli aktiivne sotsiaalmeedias

Hollandi ja Austria meedia andmetel oli 25aastane Jan viimastel kuudel aktiivne ka sotsiaalmeedias. Facebookis oli Jan endale konto avanud juba 2010. aastal, kuid sissekandeid hakkas ta tegema alles tänavu juunis. Viimastel päevadel oli ta Facebookis avaldanud ka mitu Ruinerwoldis tehtud fotot. Jan väidab Facebookis, et 6. juunil alustas ta tööd ühes veebifirmas, mis on seotud Josef B.-le kuuluva firmaga.