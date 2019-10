HOLLANDI MEEDIA: aastateks talumajja isoleeritud pere järgis Ühinemiskiriku õpetusi

Hollandi ja Austria meedia andmetel oli 25aastane Jan viimastel kuudel aktiivne ka sotsiaalmeedias. Facebookis oli Jan endale konto avanud juba 2010. aastal, kuid sissekandeid hakkas ta tegema alles tänavu juunis. Viimastel päevadel oli ta Facebookis avaldanud ka mitu Ruinerwoldis tehtud fotot. Jan väidab Facebookis, et 6. juunil alustas ta tööd ühes veebifirmas, mis on seotud Josef B.-le kuuluva firmaga.

Tema sotsiaalmeedia kontodelt selgub, et pereema suri juba 2004. aastal. Külabaaris oli Jan käinud ka poolteist nädalat enne abipalvet ning ka siis tellinud viis õlut.

Talumaja, kus Jan koos isa ja õde-vendadega elas, asub Ruinerwoldis teistest majadest eemal. Külaelanikud kinnitavad, et nad olid talumaja hoovis näinud vaid Josefit, keda nad kutsusid päritolu järgi Austerlane Josef. Külaelust ta osa ei võtnud. See, et majas elasid veel isa ja viis last, on Ruinerwoldi elanikele täielik üllatus.

Kohalik vallavanem Roger de Groot tunnistas, et selles loos on veel palju vastuseta küsimusi, kuid loodetavalt annab politseiuurimine nendele vastuse. Politsei moodustas selleks 25 liikmest koosneva erirühma. Juurdepääs talumajale on esialgu blokeeritud. Sealsed elanikud on viidud mujale. Nende uut ja turvalist elupaika ei ole avalikustatud.

Politsei blokeeris uurimise huvides juurdepääsu talumajale. Foto: EPA/Scanpix

Politsei ei ole seni kinnitanud kohaliku meedia väidet, et Ruinerwoldis isoleeritult elanud perekond ootas maailmalõppu. Küll aga spekuleerib Austria meedia, et Josef B. võis guruna juhtida sekti. Ajalehe Kronen Zeitung andmetel huvitus ta juba noorpõlves maailmalõputeooriatest.

Neljapäeval otsustas kohus Josef B. vahi alla võtmise. Esialgu jääb ta kaheks nädalaks eeluurimisvanglasse. Hilisõhtul tuli teade, et politsei pidas kinni ka 67aastase laste isa Gerrit-Jan van D., keda samuti kahtlustatakse lastelt vabaduse võtmises ning lisaks veel rahapesus, sest majast leiti suures koguses sularaha.