Kari Käsper | Rünnakud LGBT kogukonna vastu on rünnakud vabaduse vastu 

Usun, et keegi ei vaidle vastu, et geidel ja lesbidel või teise sooidentiteediga inimestel võib ette tulla probleeme ja olukordi, mida nn tavainimestel ei tule. Tõrjutuse, vägivalla ja diskrimineerimise risk on suurem, ütlevad uuringud. See ei ole mitte sellepärast, et need inimesed oleksid kuidagi eristaatuses, vaid seetõttu, et nad on tavalised inimesed, aga oma ühe omaduse tõttu on neil suurem risk saada ebaõiglase kohtlemise osaks.

On esitatud küsimusi, miks Eesti Inimõiguste Keskus ka LGBT teemadega tegeleb. Vastus on lihtne: me ei saa teistmoodi, sest inimõigused on universaalsed ja laienevad kõigile. Me ei täidaks oma missiooni, kui teeskleksime, et selles valdkonnas probleeme pole. Märgiline on, et sarnaseid küsimusi ei esitata, kui tegeleme laste õigustega, puuetega inimeste, ealise diskrimineerimise, privaatsuse ja andmekaitse või teiste inimõiguste teemadega.

Riigi roll LGBT kogukonna toeks

Eestis on palju ja keerulisi probleeme seoses ilmajäetuse, toimetuleku, vene vähemuse integratsiooni ja eraldatusega ning paljude muude teemadega. Geide ja lesbide probleemidega tegelemine ei pisenda kuidagi neid asju — pigem vastupidi. Igasugune ebaõigluse vähendamine aitab kõiki, kes ebaõigluse all kannatavad. Kuvand edukatest ja rikastest geidest on müüt, mis põhineb üksikutel näidetel meelelahutuse vallast. Nende seas, keda meie oma strateegilistes kohtuasjades aidanud oleme, on väga erineva taustaga inimesi. Nende seas on venelasi, puuetega inimesi, mehi ja naisi — tavalised Eesti inimesed.

Riigi roll sidusa ühiskonna loomisel on aidata oma häälel kõlada ka neil, kellel pole palju võimalusi, kes on tõrjutud ja kelle suhtes on ühiskonnas põhjendamatult palju vaenu. See on väike raha, mida Eesti valitsus muuhulgas nende teemadega tegelemiseks kõigile avatud konkurssidel annab, võrreldes väljakutsetega, millele see kogukond peab vastu seisma.

Ratase valitsus on esikohale seadnud perede toetamise. Niipalju kui mina Eesti LGBT Ühingu tegemistest tean, on just perede toetamine nende üks põhitegevusi. Nad aitavad Eesti samasoolisi paare ja neis kasvavaid lapsi; samuti kogukonda kuuluvaid noori, kelle pere on neid hüljanud; nad toetavad vanemaid, et nad oskaksid oma lastele toeks olla; nad seisavad selle eest, et kooseluperedel oleks Eestis sama hea kui teistel peredel. Seal ei sepitseta, kuidas rünnata kristlasi või kiusata konservatiivseid ministreid. Seal ei tehta ideoloogilist propagandat ühe või teise maailmavaate toeks.

Seetõttu on oluline, et iga valitsus — nii konservatiivne kui liberaalne — seda väikest kogukonda ei unustaks ega välistaks. Valitsus on ju kõigi Eesti inimeste valitsus. Rahvastikuministril ja perepoliitika kujundajatel on vaja seda silmas pidada kuni meil on sekulaarne, demokraatlik vabariik.