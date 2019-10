Suurbritannia ajaleht: Venemaa saadab Eestis paiknevatele Briti sõduritele ähvardavaid sõnumeid  

Eestis asuvad Briti sõdurid on kurtnud kummaliste sõnumite pärast, mis nende sotsiaalmeediakontodele ja telefonidesse laekuvad. Ühendkuningriikide ametnikud arvavad, et saladuslikud sõnumid on üks osa Moskva poolt suunatud kübersõjast, mille eesmärk on Briti vägesid ja nende liitlasi heidutada. Teadaolevalt hakkasid sõdurid kummalisi sõnumeid saama juba 2017. aastal – kohe, kui nad Eestisse saabusid.

„Mõned meist on saanud veidraid SMSe ja Facebooki sõnumeid jne. Need on alati kirjutatud inglise keeles ning mõnikord on seal kirjas teated nagu „Me jälgime teid“. See teeb olukorra üsna murelikuks, sest nad teavad kes me kõik oleme. Siiski on meid treenitud selliseid asju ignoreerima, mistõttu ei usu ma, et Venemaa plaan töötab,“ teatas anonüümseks soovida jäänud Briti sõdur The Telegraphile.

Väljaande sõnul on Facebooki ja Twitteri sõnumid saadetud nn botide poolt, ehk Venemaaga seotud kontodelt, mis regulaarselt Kremli propagandat väljastavad. Ka NATO ametnikud on väljendanud muret, et Moskva võib kasutada „kaasaskantavat saatjat“, mille abil on võimalik nutitelefonidest kasulikke andmeid ja kontakte näpata. Eelnevalt on asukohapõhise jälgimise üle kaevanud ka USA ja Hollandi sõdurid. Hollandi hävituslennukite piloodid teatasid, et nende abikaasad on saanud kõnesid Vene aktsendiga meestelt, kes uurisid neilt infot sõdurite ülesannete kohta.

Briti väed pole oma Eestis viibivatel sõduritel personaalsete nutitelefonide kasutamist keelanud, ent kasutusse on võetud „vajalikud ettevaatusabinõud“, mis peaks neid Vene mõju eest kaitsma. Eelnevalt sel aastal teatas Briti armee, et liitub esmakordselt sotsiaalmeediasõjaga – Vene küberrünnakute vastu on loodud lausa eraldi üksus.