Maailm LÕPUKS OMETI! Brüsselis lepiti kokku Brexiti uuendatud lepingus Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 17:30 Jaga: M

Emmanuel Macron (vasakul) ja Boris Johnson. Foto on tehtud 24. augustil G7 tippkohtumisel Biarritzis. Foto: AFP/Scanpix

Brüsselis algab neljapäeval Euroopa Liidu kahepäevane tippkohtumine. Päevakorras on ka Suurbritannia lahkumine ehk Brexit, mis praeguse plaani järgi toimub 31. oktoobril. Paraku ei ole veel endiselt teada, kas see toimub lepinguta või ilma? Euroopa Liit ja Suurbritannia jätkasid kolmapäeval kõnelusi lahkumislepingu muutmise üle. Õhtupoolikul teatas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, et uuendatud leping on põhimõtteliselt valmis ja selle saab neljapäeval Euroopa Liidu tippkohtumisel heaks kiita. Seejärel peab lepingu ratifitseerima ka Suurbritannia parlament, kus valitsus on jäänud vähemusse.