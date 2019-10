Brüsselis lepiti kokku Brexiti uue leppe põhialustes, kuid lõplikku üksmeelt õhtuks ei saavutatud

Õhtupoolikul teatas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, et uuendatud leping on põhimõtteliselt valmis ja selle saab teoreetiliselt juba neljapäeval Euroopa Liidu tippkohtumisel heaks kiita. Seejärel peab lepingu ratifitseerima ka Suurbritannia parlament, kus valitsus on jäänud vähemusse. Paraku selgus hiljem, et uuendatud lepingus kolmapäevaõhtuse seisuga siiski ühel nõul ei olda.

Boris Johnson kirjeldas läbirääkimisi kui Everestile ronimist, öeldes õhtupoolikul, et mäetipp on peagi käes, aga ümber on veel jube palju pilvi. Tema on järjekindlalt rõhutanud, et leppeta või mitte, aga Brexit 31. oktoobril kindlasti toimub. Mõistagi on lisaaja palumine talle vastumeelne. Ehkki arengud toimuvad, kirjutab BBC, et näiteks kõiki Ühendkuningriigi valitsuse ministreid pole uuendatud lepingu detailidest informeeritud, kuna vestlused Brüsselis jätkuvad endiselt. Uuendatud leping võib küll peaaegu valmis olla, ent enne päeva lõppu või neljapäeva hommikut ilmselt midagi konkreetsemat ei selgu.