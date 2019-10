Maailm BREXIT LÜKKUB EDASI? Prantsusmaa president pakkus Suurbritanniale Euroopa Liidust lahkumiseks ajapikendust Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 12:40 Jaga: M

Emmanuel Macron (vasakul) ja Boris Johnson. Foto on tehtud 24. augustil G7 tippkohtumisel Biarritzis. Foto: AFP/Scanpix

Brüsselis algab neljapäeval Euroopa Liidu kahepäevane tippkohtumine. Päevakorras on ka Suurbritannia lahkumine ehk Brexit, mis praeguse plaani järgi toimub 31. oktoobril. Paraku ei ole veel teada, kas see toimub lepiguta või ilma? Euroopa Liit ja Suurbritannia jätkavad täna kõnelusi lahkumislepingu muutmise üle. Kui leping sünnib, siis tuleb see esmalt heaks kiita Euroopa Liidu tippkohtumisel ja seejärel ka Suurbritannia parlamendis, kus valitsus on jäänud vähemusse.