Hauda langetatud kirstust hakkas äkitselt kostma kadunukese hääl 

Iirlane Shay Bradley sai rohkem kui aasta aega tagasi teada, et tal on ravimatu haigus, mis mehe peagi hauda viib, vahendab AV Club. Seetõttu otsustas naljaninana tuntud härra vältimatuks sündmuseks väikese viguri valmistada. Ta lindistas häälsõnumi, soovides, et see kostuks haudasängitamise järel tema kirstust. Oma eluajal rääkis ta plaanist vaid poeg Jonathonile ja pojapoeg Benile.