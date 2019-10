FOTOD | Põhja-Korea liider ratsutas lumivalgel hobusel pühale mäele 

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA avaldas majesteetliku fotoseeria Kim Jong-unist, kui too ratsutab valgel hobusel Paektu mäe lumistel nõlvadel. See pole esimene kord, kui Kim on 2750 meetri kõrguse mäe tipus käinud. Analüütikute sõnul järgnevad sellistele žestidele tavaliselt suured teadaanded.

Paektu mägi on hoiab Põhja-Korea identiteedis tähtsat kohta, tähistades ka Kim Jong-uni lahkunud isa sünnipaika. KCNA teatel kujutas Kim oma retkega Korea revolutsiooni ajaloolist tähtsust. „Ta meenutas Paektu mäel hobuse seljas istudes sügavaid emotsioone vaevarikkast teekonnast, mida ta on läbinud selle nimel, et üles ehitada võimsaim riik – usu ja tahtejõu abil, mis on sama kindlad kui Paektu mägi,“ ülistas kohalik meedia Põhja-Korea riigipead.

Kas Kim üritab võimsa fotoseeriaga Trumpi tähelepanu võita? Foto: EPA/Scanpix