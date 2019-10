Usuohvrid: väärkohtlemist varjati piibliga põhjendatud õpetuste taha 

Aastate eest liitus raske haiguse tõttu ema kaotanud Kadri Tallinnas asuva vabakogudusega, mis oli karismaatiline, ent selle liikmed pidid jumalale kümme protsenti oma sissetulekust maksma – see oli toitjakaotuspensionist elava noore naise jaoks liig, mistõttu maksis ta vähem.

Kadris tekitas see süütunnet, millele lisas hirmu ka vabakoguduse pastori kinnitus, et kümnise mittetasumine on jumalalt varastamine ning inimest võivad seepärast tabada needused ja haigused – nii olevat ka ju piiblis kirjas.