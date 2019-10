Nasdaq korraldas Martin Helmele New Yorgis suure üllatuse 

„Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega toimuks nii, et me oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse,“ kirjutas Helme eile Facebookis. Tema arvates on kõige suurem kahju tekitatud Eesti mainele ja majandusele. „Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest,“ sõnas rahandusminister.

Nasdaqi peakorter asub New Yorgi Times Square'il, ehk linna kõige ikoonilisemas ja rahvarohkemas piirkonnas. „Me võime ju üritada välja arvutada, mida selline reklaam rahas maksab, aga see on tegelikult võimatu,“ kirjutas Helme, kelle sõnul on see hindamatu poliitiline reklaam Eestile. „Öelge veel, et me teeme Eesti mainele maailmas kahju. Makske kinni või tehke järele, oravad!“