GALERII | Presidendipaari esindusrõivad on kolme aastaga neelanud maksumaksja rahakotist ligi 90 000 eurot 

LIHTSUSES PEITUB VÕLU: Kõige odavam kleit presidendi garderoobis on ostetud Baltmanist. Seda Mosaici kleiti kandis president viimati Kreekas ja enne seda suvel Saksamaal Angela Merkeliga kohtudes. Hind 46,58 eurot. Foto: Presidendi kantselei

Peamiselt on raha kulunud president Kersti Kaljulaidi riietamiseks. Vaid kord kantud rõivaid on kaks vabariigi aastapäevaks loodud komplekti, millest igaüht on hiljem osaliselt mõne teise ürituse tarbeks kombineeritud. Riigipea abikaasa Georgi-Rene Maksimovski tarbeks on rahva raha kulutatud vaid kolme rahvariide komplektiga. Septembri lõpu seisuga on nende kulud kokku 88 394 eurot.