BREXITI EEL: endiselt püsib õhkõrn lootus kokkuleppele jõuda 

Kokkuleppe saavutamise tõenäosus on väike, kuid mitte võimatu, sõnas BBCle Michel Barnier, euroliidu esindaja neil läbirääkimistel. Kui Ühendkuningriik loodab neljapäeval algaval Euroopa Ülemkogu suurkohtumisel lahkumisleppe tingimustele heakskiitu saada, peab mingi must valgel lepe kõigepealt üldse eksisteerima, rõhutab Barnier. Ehk et küsimus pole selles, kas Ühendkuningriigil on Brexitiks vaja ELi luba – ei ole välistatud, et nad lahkuvad 31. oktoobril leppeta ning EL selleks võimaluseks omalt poolt ka valmistub – vaid selles, kas läbirääkimiste tulemusena suudavad osapooled jõuda leppeni, mis säästaks mõlemi kodanikke leppeta Brexiti tagajärgedest.

Kõige positiivsemalt on ilmselt meelestatud Iiri Vabariigi peaminister Leo Varadkar, kes ka hiljuti Johnsoniga kohtus. Reporterite sõnul näib London aga pigem olevat seda meelt, et kokkulepet siiski kolmapäevaks vist ei saavutata. Teada on, et Johnsonit ei vaimusta mõte euroliidult lisaaja palumisest kohe mitte, ent vastasel juhul rikub ta oma maa seadust. Samas on tema prioriteet ja kindel soov igal juhul Brexit 31. oktoobril läbi viia.