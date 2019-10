Kaja Kallase ja Jüri Ratase vahel läks väga teravaks aruteluks

Ratas: "See on väga põhimõtteline süüdistus või väide rääkides prognoosides. See on seadustes kirjas, et rahandusministeeriumiamentikud teevad prognoosid iseseisvalt, sh tulumaksuprognoosi. See on väga tugevasti valitsuste ja peaministrite positsioon läbi aastate. Kui väide on see, et oleks pidanud prognoose muutma, läheks poliitikud sisuliselt seadust rikkuma ja seda ma ei tolereeri. Kust tõuseb palgatõus? Näeme, et eelarve täitub paremini kui eelmise aasta samal perioodil. Tulumaksu laekumine tuleb eeskätt palgakasvudest.

Järgmise aasta eelarve pole üldse nii hull kui paistab. Olulised prioriteedid - pensionitõus, kaitsekulutuste tõus, investeeringud on jätkuvalt kõrged. Näeme erinevates valdkondades väga olulist panustamist, sh siseturvalisuse, õpetajate väikest, kuid siiski palgatõusu.



Kallas: "Tunnustan kindlasti valitsust, et õpetajate ja politseinike palgad tõusevad. Ei ütle, et prognoosid on valed, aga puudujäägid on tekkinud sellest, et Ratas on raha ära kulutanud. Kui räägime maksude laekumisest, siis äkki on unustatud, et kõik otsused aktsiisipoliitikaga seoses tõid eelarvesse suure miinuse. Ongi olukord, kus majandus on kasvanud, aga olukord on läinud halvemaks.



Saatejuht Rataselt: Kas alkoholiaktsiisi langetamise mõju jääb lühiajaliseks, selliseid signaale on juba näha?



Ratas: "Esimesel aastal on väike miinus. Eelarvestrateegias on see eelarve neutraalne ehk ei näeta langust ega tõusu. Maksupoliitilisest aspektist rääkides, mida Kaja välja tõi, mäletan neid rünnakuid väga selgelt enne valimis, et uus tulumaksuvaba miinimumi süsteem on suurendanud ümbrikupalka ja vähendanud motivatsiooni eakatel käia tööl. Näeme selle augusti andmetest, et ümbrikupalk on madalamaid, alla 5%, ja see on vähenenud. Samuti näeme, et vanuses 50-74 on tööhõive kõrgeim läbi aegade."