Hollandi politsei leidis üheksa aastat keldris maailmalõppu oodanud perekonna 

Väikeses vaikses Hollandi maakohas ilmus kohalikku baari üks teistele kundedele tundmatu kahekümnendates eluaastates noormees. Mees nõudis leti ääres viis õlut. Noormees näis teiste baarisolijate sõnul olevat kuidagi väga segaduses. Tal oli kasimata välimus, pikk habe ja kopitanud riided. Ta väitis end olevat 25 aastat vana, ent nägi välja palju vanem. Joomise käigus asus ta baarmenile ja teistele huvilistele oma elulugu rääkima.

Ta rääkis, et põgenes oma perekonna farmist, kus tema ja ta viis nooremat õde-venda on isa mahitusel aastaid keldris elanud, oodates kogu see aeg maailmalõpu saabumist. Ta pole kõik need aastad juuksuris käinud, rääkis noormees. Kooli pole isa teda ning õdesid-vendi aga kunagi minna lubanud. Õieti on ta esimest korda viimase üheksa aasta jooksul üldse majast välja saanud, tunnistas ta.

Nooruk tunnistas joomakaaslastele, et ei taha enam sellist elu elada. Nood kutsusid politsei, kes suurt taluhoonet läbi otsides avastasid elutoa kapi tagant salajase käigu, mis viis maa-alusesse punkrisse. Seal elasidki 58aastane isa ning tema kuus last vanuses 16-25 eluaastat.

Farmis kasvatas perekond kitsi, hanesid ja köögivilju. Tegemist on väga vaikse maakohaga, talu juurde pääseb vaid üle kanali väikest silda pidi. Ühe naabri sõnul ei teadnudki ta, et majas lapsed või noored elavad, tema on paaril korral kaugelt silmanud vaid aias askeldavat keskealist meest. Kohalik postiljon sõnas, et pole kordagi majja ühtki kirja viinud. Tõsiasi, mis talle tagantjärele kummaline tundub. Maja aknad olid laudadega kinni löödud.

Politseiga keeldub pereisa koostööd tegemast. Mis sai laste emast, pole teada.

Mõned Hollandi väljaanded kirjutavad, et isal oli hiljuti insult, mille tagajärjel ei saanud ta enam eriti liikuda ning et see andis ta vanimale pojale võimaluse põgeneda.

Kohaliku politseiülema sõnul näib võimalik, et mõned pere noorematest liikmetest ei olnud teadlikudki, et maailmas eksisteerib teisi inimesi peale nende seitsme.