Seisukoht | Aitäh, kallid autojuhid! 

Mu ema on keskmisest rahulikum inimene, kuid autoroolis kipub ta ägestuma. Tihti saavad oma koosa õppesõidukid, mistõttu kartsin minagi esimesse sõidutundi minnes kellegi suurema või väiksema avaliku viha alla sattumist.

Senine kogemus Tallinna liikluses on olnud aga äraütlemata vahva. Jah, mõnikord ma suretan auto välja. Jah, mõnikord juhtub see ristmikul, mille foor läheb ühe hingetõmbega rohelisest punaseks. Ent ma olen väga õnnelik ja tänulik, et mitte ükski minu taga aega kaotanud juht pole teinud midagi muud peale endamisi kobisemise.