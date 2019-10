Juhtkiri | Linnahallist saagu ooperiteater? 

Estonia peadirektori Aivar Mäe mõte ei ole uus, küll aga paistab ta kultuuriminister Lukase kujul olevat leidnud pühendunud mõttekaaslase. Ajastuski on sobiv, sest Eesti Rahva Muuseumi ja muusika- ja teatriakadeemia saalikompleksi valmimise järel on üles kerkinud küsimus, milliste riiklikult tähtsate hoonete ehitust (või remonti) võiks kultuurikapital rahastada järgmisena. Kaheksa miljonit eurot aastas oleksid abiks ikka, olgugi et esialgne ehitusmaksumuse prognoos ulatub suisa 160–170 miljoni euroni. Arvestamata ülalpidamiskulusid ja kaasmõjusid – näiteks on raske ette kujutada, et Estonia hoone leiaks muud kasutust kui olla riigiteatri koduks. Kultuuri pakkumine suureneks seega hüppeliselt, aga kas sellele tuleb järgi ka nõudlus? Küsigem endalt näiteks, millal külastasite viimati ooperit (kui üldse).