TV Mida saab 20 euro eest, mis tuleb välja käia "Rannamaja" Merylini aktifotode eest? Ohtuleht.ee , täna, 19:39

Merylin Nau. Foto: Tiina Kõrtsini

Tõsielusarja "Rannamaja" staar Merylin Nau on lasknud endast teha terve posu seksikaid fotosid, mis on ta üles laadinud internetikeskkonda Onlyfans.com. Selleks, et Merylini modellikeha täies ulatuses imetleda, tuleb välja käia kakskümmend eurot ja viis senti. Mida selle raha eest saab?