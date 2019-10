Õiguskantsler: kooli spordipäeva tulemusi ei peaks avaldama, see võib põhjustada kiusamist ja halba kohtlemist 

Küsimus oli selles, kas kooli spordipäeval osalenud laste võistlustulemused on isikuandmed ning kas nende tulemuste nimeline avaldamine koolistendil või lastevanemate meililistis on lubatud.

„Lasteaedadele ja koolidele saadetud pöördumises juhtisin tähelepanu laste andmete kaitsmise vajadusele. Seadusega on keelatud laste tervist, erivajadust, õppeedukust, käitumist, arengut, koduseid olusid jm isiklikku kirjeldavate andmete sattumine kõrvaliste isikute kätte. Selline info võib saada kiusamise ajendiks ja tingida halva kohtlemise,“ märkis õiguskantsler. Laste edasijõudmist ja õppeedukust peegeldavad andmed on õpilase isikuandmed, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt õpilase eraelu puutumatust. Seetõttu peab kool tunnistama hinnetega seotud teabe asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Kuna kehaline kasvatus on riikliku õppekava järgi kohustuslik ja spordipäev selle osa, siis tuleks spordipäeva tulemuste avaldamisse suhtuda samamoodi nagu ülejäänud õppetöö tulemuste avaldamisse. See tähendab, et õpilase hindeid ja muud edasijõudmisega seotud infot on õigus teada üksnes lapsel ja tema vanemal või eestkostjal.