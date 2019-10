President Kaljulaid kutsus Vladimir Putini Tartusse soome-ugri rahvaste maailmakongressile 

Eesti Rahva Muuseumis 17.–19. juunini toimuval kongressil käsitletakse lisaks keele säilitamisele ja edasiandmisele kliimamuutuste mõju rahvastele ja kultuuri innovatsiooni küsimusi. „Mul on heameel, et maailmakongress leiab sel korral aset Eesti Rahva Muuseumis, mis oma soome-ugri püsiekspositsiooniga annab ülevaate meie ühisest ja rikkalikust pärimuse varamust,“ kirjutas Vabariigi President ja lisas, et kongress annab hea võimaluse üheskoos arutada soome-ugri rahvaste kultuuripärandi hoidmist muutuvas maailmas.