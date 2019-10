ÜKS BREXITI-KÜSIMUS | Tahaks Inglismaalt Bentleyt osta, kuidas saaks? 

Kui pärast Brexitit Ühendkuningriigist sõiduk osta, siis tuleb selle Eestisse toomisel teostada tolliformaalsused: esitada tollideklaratsioon, maksta tollimaks ja käibemaks. Kui eraisik toimetab sõiduki Eestisse ise, kasutades sõidukit enda transpordivahendina, siis sisenedes Euroopa Liidus esimesse liikmesriiki tollideklaratsiooni esitama ei pea. Seda tingimusel, et sõidukil on transiitnumbrimärgid inimese asukoha liikmesriiki sõitmiseks.



Asukoha liikmesriigis tuleb sõiduki importimisel esitada tollideklaratsioon, millele on lisatud ostu tõendav ja sõiduki väärtust sisaldav dokument ja registreerimistunnistus. Info deklareerimisest leiab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt. Alati on eraisikul võimalik ka tolliinfo poole pöörduda, et saada teavet konkreetse kauba maksumäärade ja deklareerimisdokumentide kohta. Kindlasti tasub enne sõiduki importimist selle registreerimise võimalikkuse osas Maanteeametiga konsulteerida, kuna Inglismaa sõidukid on üldjuhul kohandatud vasakpoolse liikluse jaoks.