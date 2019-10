Millal näeb esmakordselt minister Kingot valitsuse pressikonverentsil? 

Teatavasti kuulub Jüri Ratase teise valitsusse 15 ministrit. Valitsuse pressikonverentsil osaleb tavaliselt kolm liiget, igast erakonnast üks, vahepeal ka rohkem. Reeglina on alati kohal peaminister või tema puudumisel teda asendav minister. Millest lähtudes tehakse ülejäänud valik?

Valitsuse kommunikatsioonibüroo nõuniku Argo Kerbi sõnul lähtutakse valiku tegemisel sellest, millised on valitsuse istungi päevakorrapunktid. „Esmatähtis on, kellel on kõige prominentsemad päevakorrapunktid, mis vajavad selgitamist ning mille vastu võib avalikkusel, sealhulgas ajakirjanikel, olla suurem huvi," selgitas Kerb. „Samuti võib pressikonverentsile tulemise põhjuseks olla mõni sellel hetkel väga suur teema mõne ministri valitsemisalas, mis ei pruugi olla küll konkreetse istungi fookuses, kuid vajaks pikemat lahtirääkimist. Väga oluline on, et püüame alati silmas pidada, et esindatud oleksid kõik koalitsiooni osapooled."

Vaadates valitsuse pressikonverentside statistikat, hakkab silma, et Jüri Ratase teise valitsuse puhul ei ole neljapäevasest traditsioonilisest üritusest mitte kordagi osa võtnud väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo. Kas siis Kingo valitsemisalas ei ole tõesti tehtud ühtegi tähtsat otsust ning ühiskonnas pole üles kerkinud küsimusi, millele võiks minister anda täpsemaid kommentaare?

Nii see siiski pole. Vaadates valitsuse istungite päevakorrapunkte, on ministrid isekeskis arutanud nii mõndagi Kingo valitsemisalasse kuuluvat, mis pakub avalikkusele huvi. Viimasel ajal on palju kõneainet andnud näiteks riikliku postifirma Omniva kojukande hinnatõus. Kuna Kingo ei ole valitsuse pressikonverentsil, on tulnud neile küsimustele vastata tema kolleegidel, tavaliselt peaministril Jüri Ratasel.

„Tõsi, minister Kert Kingo pole veel valitsuse pressikonverentsil osalenud, aga küllap see juhtub peagi,“ märkis majandus- ja kommunikatsiooni avalike suhte juht Rasmus Ruuda. „Tasub ka silmas pidada, et ta asus ametisse hiljem, kui teised kabineti liikmed. Ministri osalus ei sõltu ainult tema poolt valitsusse viidud teemadest, vaid ka sellest, kas samal ajal on valitsuses aktuaalsemaid punkte.“