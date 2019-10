Eesti uudised Huawei esindajat pahandab minister Kingo telefonivahetus Karin Sõmer , täna, 16:20 Jaga: M

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo. Foto: Tiit Tamme

Nädalavahetusel ilmnes, et minister Kert Kingo on välja vahetanud palju kriitikat saanud Huawei töötelefoni. Hiina tehnikagigandile see ei meeldi.