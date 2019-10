Eesti uudised Ukrainlastest õde-venda vedasid kaasmaalasi Eestisse „seksituuridele“ prostituutideks Dannar Leitmaa , täna, 15:12 Jaga: M

Vene ja Ukraina tüdrukud pakkusid selles Rotermanni kvartali majas seksteenuseid. Foto: Robin Roots

„Eestlased on muidugi nii ägedad – nad on sellised natuke aeglased, ei olnud purjutajaid, ükskord vist oli ainult joobnu ja narkomaane pole üldse olnud!“ reklaamiti Marinale Tallinna potentsiaalse sekstuuri kohana. Ilmselt oli see Marinal ka mõttes, kui talle pidi Kaupmehe tänaval asuvasse külaliskorterisse esimene klient tulema. Klientide asemel saabusid aga politseinikud.