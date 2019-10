JÄRGMINE PEATUS | Šotimaalt leiab maailmas harulduseks kujunenud inimtühjuse ja puutumata looduse 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Tänase saate külaline Marion Jõepera (kes avaldas hiljuti ka raamatu "Minu Šotimaa") leiab, et Šotimaa on meeleseisund. Kuna talle on mainitud meeleseisund niivõrd südamelähedane, satub ta üha enam sealsesse puutumata loodusesse matkama.