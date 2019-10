Maailm ARENGUD PÕHJA-Süürias: USA survestab Türgit, Venemaa võtab segasest olukorrast oma Aadu Hiietamm , täna, 14:56 Jaga: M

SÕDA: Suitsupilved Ras al-Ayni linna kohal Põhja-Süürias. Pilt on tehtud 15. oktoobril. Foto: AP/Scanpix

Pärast Türgi vägede sissetungi on olukord Põhja-Süürias kiiresti halvenenud ning USA presidendi Donald Trumpi poolt reedetud kurdid kutsusid endale appi Süüria valitsusväed. Trump helistas Türgi presidendile Recep Tayyp Erdoganile ja nõudis sõjalise operatsiooni kohest lõpetamist. Trump ähvardas, et on vajadusel valmis Türgi majanduse kiiresti hävitama. Segasest olukorrast võidab enim Venemaa, sest tülis on NATO liikmesriigid Türgi ja USA ning samas tugevneb Süüria presidendi Bashar al-Assadi positsioon.