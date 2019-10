ÕL VIDEO | VALE ASUKOHT? Linnapoodi Lipo vaevab külastajate põud 

Linnapoodi haldava asutuse Tallinna Turud juhataja Kersti Ottesoni sõnul on Lipo kahjum aasta-aastalt vähenenud: kui 2015. aastal oli see 250 000 eurot, siis 2019. aasta peaks prognoosi kohaselt lõppema 20 000 euro suuruse kahjumiga.

Linnapoodi külastanud meesterahvas leiab, et see asub vales kohas ning just seetõttu käib seal vähe rahvast ja pood ei saa kasumit. „Mina olen Pae elanik ja vanasti oli meil seal turg. Nüüd tehti promenaad ja jäeti Maxima ja Rimi. Mina arvan, et sinna on ka turgu vaja,“ räägib mees.