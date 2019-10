Prokuratuur ei hakka uurima kaebust, et endine riigiprokurör Evestus pressis välja valeütlusi Savisaare kohta 

„Prokuratuurile edastatud kuriteokaebuses on kirjas, et endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ja ringkonnaprokurör Triinu Olev sundisid Priit Kutserit andma Edgar Savisaarega seoses valeütlusi,“ selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik. „Kaebusele oli lisatud stenogrammi meenutav üleskirjutus, kuid paraku ei esitanud avaldaja prokuratuurile lindistust ega osanud selgitada, mis asjaoludel ja kes teksti koostas, mistõttu ei saa seda pidada usaldusväärseks. Samuti ei nähtu väidetavast tekstist, et kedagi oleks sunnitud valeütlusi andma.“

„Minule edastati redigeeritud tekst ülekuulamistest ja ma ei näinud muud väljapääsu, et tuleb seda asja uurida. Selle pärast, et kui juba ühe inimese suhtes kasutati sellist varianti, et sunniti andma valeütlusi, on tõenäoline, et seda tehti ka teiste kohtualuste suhtes,“ põhjendas oktoobri alguses endine kohtunik Leo Kunman, mispärast ta esitas endise riigiprokuröri kohta kuriteoteate.

Steven-Hristo Evestus kommenteeris kuu alguses: „Mis puudutab Priit Kutseri salvestusi või võimalikku valeütlustele sundimist, siis selle kohta olen andnud kommentaari möödunud aasta lõpus. Ehk salajaste salvestuste kohta olen oma ütlused ajakirjandusele andnud. Ja ma jään jätkuvalt selle juurde, et ei mina, ega ka mu toonane abiprokurör ei ole kedagi valeütluste andmisele kallutanud. Ja lisaks kahandab minu jaoks kõnealuse fakti tõsiseltvõetavust veel see, et aastaid hiljem on välja toodud asjaolu, et väidetavalt on mingi kuritegu toime pandud, kui selle vestluse juures oli ka Priit Kutseri enda kaitsja. Kui kellegi suhtes kuritegu toime pandi, kuidas advokaat ja tema kaitsealune said sellest aru alles aastaid hiljem. See on minu jaoks küsitav.“