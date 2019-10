Keskturu arhitektuurikonkursi võitja on selgunud 

Foto: KOKO Arhitektid

KOKO Arhitektide võidutöö puhul on kvartali sisemus kavandatud autovabana, välja arvatud teenindav transport, ning kvartalit läbivad sisetänavad on seotud ümbritsevate tänavatega.

Kõik sisetänavad suunduvad väljakule. Pääsud kvartalisse on nagu väravad – väljaku suunas ahenev ruum on täidetud konteinerhaljastuse ja tänavakunstiga. Torupilli otsast tulijale on väravaks avaturgu kattev turuhoone konsoolne maht. Kreutzwaldi tänavalt tulles tervitab sisenejaid veeskulptuur. Jakobi tänava suunal on park ja turg ning lääne poolses nurgas on haljastatud tasku.