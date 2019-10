Savisaar nõuab Kõlvartilt aru: kui suurt kahju tegi Lepp Tallinna TV-le? 

„TTV nõukogu tegi 2016. aasta detsembris korralduse TTV juhatusele selgitada välja võimalik Toomas Lepa poolt tekitatud väidetav kahju. See korraldus on tänini täitmata. Tallinna linnapea ja hilisem TTV nõukogu esimees Taavi Aas lubas detsembris 2016 koheselt välja selgitada kahju suuruse. Seda pole tänaseni tehtud,“ märkis Savisaar kirjas linnapeale. Tema küsimused keskenduvad Lepa kahele saatele „Vaba Mõtte Klubi“ ja „Keskkonnanädal“. Sama tahab Savisaar teada, miks ei ole avalikustatud linna avaldanud 2016–2017 läbi viidud siseauditi tulemusi.

Siiski on Kõlvart proovinud Savisaare küsimustele teatud piirides vastata. Küsimuses, millist kahju tekitasid Lepa kaks saadet, toob Kõlvart välja, et kriminaalmenetlus on kindlaks teinud, et OÜ KVA Telecom esitas TTV-le fiktiivseid arveid saadete Vaba Mõtte Klubi“ ja „Keskkonnanädal“ tootmise eest. „SA TTV poolt arvete alusel kantud rahast suurema osa kandis OÜ KVA Telecom edasi Videomeedia OÜ kontole. Videomeedia OÜ osanik ja juhatuse liige on Toomas Lepp,“ selgitas Kõlvart.