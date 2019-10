Pärnu linnavolinik Ago Kalmer mõisteti süüdi altkäemaksu küsimises 

Ringkonnakohus leidis, et kogutud tõendid ei ole piisavad eitamaks isiku käitumises kuriteokoosseisu tunnuste puudumist. Kohtu hinnangul on väljaspool vaidlust, et A. Kalmer läks linnapeaga kokkusaamisele konkreetses vääringus vara üleandmise nõudmise/soovi/ettepanekuga tema juhitavale ettevõttele OÜ-le Parem Kallas. Samuti on A. Kalmer ise välja toonud, et (üheks) tema aktiivsesse poliitikasse minemise eesmärgiks oli just OÜ-ga Parem Kallas seotud vaidluse lahendamine. Seega läks A. Kalmer kohtu hinnangul linnapeaga kokkusaamisele selge eesmärgiga pakkuda linnapeale varakäsutuse vastutasuna oma volikogu liikme hääli. „Märgitu kõneleb selgelt ja kahtlusteta süüteokoosseisu subjektiivse koosseisu tasandil tahtluse intensiivseimas vormis toime pandud teost ehk sellest, et A. Kalmer läks linnapeaga kokkusaamisele eesmärgiga sõlmida ebaõigluskokkuleppe ja ta asus seda ka aktiivselt teostama“ märkis ringkonnakohus.