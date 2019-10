UUS PALJASTUS: Skripalide mürgitaja käis GRU kindrali tütre pulmas 

Eelmisel nädalal avaldas ajaleht New York Times kirjutise Vene sõjaväeluure salajasest üksusest 29155, kelle eesmärk on destabiliseerida olukorda Euroopas. Seda üksust juhibTšetšeeni sõja veteran kindralmajor Andrei Averjanov.

Raadio Svoboda ja Bellingcat leidsid avalikest allikatest fotod, millelt näeb, et Anatoli Tšepiga käis 2017. aasta sügisel GRU kindralmajori Andrei Averjanovi tütre pulmas. Vene võimud on tänaseni eitanud tema sidemeid GRUga ning kinnitavad, et ta käis Salisburys tavalise turistina.