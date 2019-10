TEEDRAJAV SAMM: Slovakkia Tehnikaülikool rajab lasteaia 

„Varemalt tulid üliõpilased me juurde murega, et ei leia kuidagi lasteaiakohta. Või kui doktorandid käisid vanalinna valitsuses lasteaiakoha asjus uurimas ja selgus, et neile kohta ei anta, kui nad ei ela ses linnaosas. Seetõttu tegime 2017. aastal ses küsimuses ringküsitluse,” ütles ajakirjandusele tehnikaülikooli rektori nõunik Ladislav Stibrányi.

Küsitlusest selgus, et tudengid ja doktorandid sooviks lasteaia rajamist ülikooli väga. „Meil on hulgaliselt nutikaid tudengeid, kelle jäämise üle meile õppejõuks oleks meil väga hea meel,” tutvustas Stibrányi veel üht põhjust, miks ülikool oli otsustanud rajada oma lasteaia.

Nime „Štubáčik” saav lasteaed tuleb Bernoláki ühiselamu senikasutamata ruumidesse. Esialgu tuleb seal lasteaiakohti 22. Lisaks pakutakse päevase lastehoiu võimalust. Näiteks kui emal on vaja minna paariks tunniks eksamile, siis saab lapse jätta seniks lastehoidu.

Koostöös vanalinna valitsusega rajatakse lasteaia juurde ka mänguväljak. Kui lasteaed on parajasti kinni, saavad väljakut kasutada kõik soovijad. Linnaosavalitsus kavatseb lasteaia ümbrusse rajada ka pargi. Stibrányi sõnul oli linnavõim lubanud sedagi, et kõnealune lasteaed arvatakse linna haridusasutuste hulka. See tähendab, et 88% lasteaia eelarvest rahastab siis linn, lastevanematel tuleb tasuda vaid ülejäänud 12%.

„Esmapilgul võib paista, et lasteaed rajada pole ülikooli rida, kuid tugevad välismaised teadusasutused ja ülikoolid on selle arusaama juba ammu kummutanud. Lasteaiad või näiteks üürikorterid suurendavad ligitõmbavust, seda on viimane aeg teha ka Slovakkias,” ütles ülikooli kõnealust otsust põhjendades TASRile ülikooli suhtekorraldaja Fedor Blaščák.