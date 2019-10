Üle 800 reservväelase kutsutakse lisaõppekogunemisele Okas 2019 

Reservväelased, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult kogunemiskohta, mis on märgitud kutses.Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist www.kaitsevaeteenistus.ee. 61. tagalapataljoni reservväelased saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reserv[at]mil[dot]ee.