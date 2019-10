VARITSUS: Mehhiko narkokartelli rünnakus hukkus 14 politseinikku 

El Aguaje linn on strateegiliselt oluliseks punktiks kahe rivaalitseva Mehhiko kartelliklanni vahel. Nendeks on Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG) ja manduva Templirüütlite Kartelli üle võtnud Los Viagras. Sündmuspaika jäetud sõnum annab alust arvata, et tegu oli CJNG rünnakuga. Seda enam, et vähem kui nädal tagasi tapsid politseinikud eelnimetatud kartelli väidetava juhi – seega võib oletada, et varitsus korraldati kättemaksuks.