USA seadis Türgile sanktsioone, Trump helistas Erdoganile 

Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence teatas, et Trump helistas esmaspäeval Türgi president Recep Tayyip Erdoganile, sooviga kokku leppida kohene relvarahu Põhja-Süüria piiril. Pence mainis, et reisib peagi ka ise kriisitsooni, et aidata konflikti rahustada. „Ameerika Ühendriigid lihtsalt ei talu enam Türgi sissetungi Süüriasse. Me kutsume Türgit üles sõjategevust ja vägivalda lõpetama ning läbirääkimistelaua taha tulema,“ ütles asepresident ajakirjanikele.