Kohus: sünnitusel lapse kaotanud vanemate hüvitisnõue on põhjendamatu 

Pärnu maakohus leidis, et Pärnu haigla töös esines vigu ning mõistis haiglalt välja kahjuhüvitise. Tallinna ringkonnakohus lükkas maakohtu otsuse ümber, leides, et haigla arstide töö vastas nõuetele ning vigu pole tehtud. Ringkonnakohtu kolmeliikmeline koosseis leidis, et maakohus on teinud vigu ja hinnanud tõendeid valesti. Riigikohus asja enam menetlusse ei võtnud. „See tähendab, et kolm riigikohtunikku vaatasid üle vanemate kaebuse ning leidsid, et ringkonnakohus pole teinud vigu, mis oleks võinud tuua kaasa vale otsuse ja mistõttu tuleks asja riigikohtus edasi arutada. Sellega kohtusaaga lõppes,“ rääkisid Pärnu haiglat esindanud advokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi.

„Tavainimesel võib olla raske mõista, kuidas saab see olla õiglane lõpplahendus. Võib tekkida tunne, et kui maakohus juba leidis, et midagi tehti valesti, siis järelikult pidi seal midagi olema,“ rääkisid advokaadid, ent selline järeldus on ekslik. „Tuleb arvestada, et ka kohtunikud on inimesed ning vigade tegemine pole välistatud ega keelatud isegi kohtunikuametis. Selleks, et kohtunike võimalikest vigadest hoolimata saaks jõuda õige ja õiglase lahenduseni, on meil olemas kolm kohtuastet. Iga järgneva astme kohustus on kontrollida, ega madalam aste pole teinud vigu, mis võisid tuua kaasa ebaõige otsuse.“