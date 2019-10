Kohus: sünnitusel lapse kaotanud vanemate hüvitisnõue haigla vastu on põhjendamatu

Oktoobris oli õigusemõistmise nädal, mille eesmärgiks on vaadelda õigusemõistmise olemust ja kohtute tööd inimeste õiguste kaitsmisel. „Eesmärk on hea, kuna mõnikord on kohtute ja kohtunike tööd raske mõista, „selgitasid Pärnu haiglat esindanud advokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi, et eriti siis, kui kohus teeb otsuse, mis tundub kannatada saanud isiku suhtes ebaõiglane. Õigusemõistmise olemust saabki selgitada hiljuti lõppenud Pärnu haigla kohtuasja näitel, lisasid nad.

Pärnu maakohus leidis, et Pärnu haigla töös esines vigu ning mõistis haiglalt välja kahjuhüvitise. Tallinna ringkonnakohus lükkas maakohtu otsuse ümber, leides, et haigla arstide töö vastas nõuetele ning vigu pole tehtud. Ringkonnakohtu kolmeliikmeline koosseis leidis, et maakohus on teinud vigu ja hinnanud tõendeid valesti. Riigikohus asja enam menetlusse ei võtnud. „See tähendab, et kolm riigikohtunikku vaatasid üle vanemate kaebuse ning leidsid, et ringkonnakohus pole teinud vigu, mis oleks võinud tuua kaasa vale otsuse ja mistõttu tuleks asja riigikohtus edasi arutada. Sellega kohtusaaga lõppes,“ rääkisid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi.