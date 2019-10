Eesti uudised Võrumaa mees pole 30 aastat seepi ega šampooni näinud Katrin Helend-Aaviku , täna, 21:35 Jaga: M

GALERII

KÜLMETUS KÜLGE EI HAKKA: „Ma ei külmetagi kunagi!“ ütleb staažikas mesinik Ülo Pukk. „Ma ei ole kunagi haige ka olnud! Mitte kunagi! Ainuke, mis nüüd on, see on vanadus! Ristluud… kurat, ma ei saa kummargil midagi teha! Kui kartulit võtan, siis olen käpuli maas! Ja no nohu, seda ikka vahel on.“ Foto: Aldo Luud

„Kõigepealt vihtlen ja higistan, uhan mustuse maha ja siis tõmban end meega üle kere kokku. Lähen jahedasse eesruumi ja kui juba kõik hakkab naksuma, lähen tagasi lavale, higistan veel ja uhan uuesti maha. See võtab kõik puhtaks!“ jutustab Antsla vallas Litsimetsa külas elav mereröövli juurtega staažikas mesinik Ülo Pukk.