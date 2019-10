Juhtkiri | 96 000 eurot on koalitsiooni hind? 

Igatahes on rahandusminister Martin Helme kuulutanud, et nende jaoks on „radikaalsete ühiskonnalõhkujate rahastamine täiesti lubamatu“. Et olukord ei saavat nii jätkuda, jätab see valitsusliidule kaks võimalust: kas muudetakse rahataotlusteks kvalifitseeruvate projektide nõudeid (ja tagantjärele seda eeldatavasti teha ei saa) või minnakse kokkuleppele jõudmata laiali. Erakond Isamaa toetab nähtavasti esimest varianti, tõdedes rahvastikuminister Riina Solmani suu läbi, et ideoloogilise töö riiklik rahastamine pole tõepoolest õiglane ega aus Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vaatest, mis on LGBT ühingule eraldatud toetust kahtluse alla seadva petitsiooni taga. Ja kas sama põhimõtet võiks laiendada erakondade rahastamiselegi?