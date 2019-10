FOTOD JA VIDEOD | MEELEAVALDUSED BARCELONA LENNUJAAMAS: Eesti koor ei pääse kodumaale tagasi

Lennujaamas ja selle ümbruses valitseb tõepoolest paras kaos ning enamik väljuvaid lende kas hilineb või jääb üldse ära. Ka rongiliiklus ei tööta. Kuna ühistransport on lennujaama lähistel sedavõrd häiritud, pidid lauljannad kõndima umbes 10 kilomeetrit jala, et üldse kohale jõuda.

Meeleavaldajad seisavad El Prati lennujaama viival maanteel. Foto: AFP/Scanpix

Samuti parasjagu Barcelonas viibiv eestlanna Eva (täisnimi toimetusele teada) aga ütles Õhtulehele, et tema pole esmaspäeva jooksul vägivaldseid meeleavaldajaid ei kesklinnas ega peamiste turistiobjekite läheduses näinud. „Kõik on väga rahumeelsed, ainult Kataloonia lippudega inimesed tulevad tihti tänavatel vastu,“ sõnas ta.

Ta nentis siiski, et linnapildis on näha tavapärasest rohkem politseid ning kõrgendatud valve all oli Barcelona raekoja hoone. Hommikul esines üksikuid seisakuid ühistranspordi töös, ent Eva sõnutsi töötavat metroo, rongid ja bussid õhtutundidel korrapäraselt. „Tean, et osades ülikoolides jäeti mõned loengud ära,“ lisas ta.