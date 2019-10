BARCELONA MEELEAVALDUSED: Eesti koor ei pääse kodumaale tagasi 

Hetkel vihmases ja vihases Barcelonas püsivad Eesti lauljad toas. Kohaliku aja järgi kell 17.10 pidi kuus lauljat minema Riia lennukile, kuid meeleavadlused takistavad lennuliiklust. Samuti seisavad lennujaama viival teel ees vihased meeleavaldajad. Midagi tõsist pole ühegi lauljaga juhtunud, kuid mure on siiski, omavahel on raske ühendust saada. Hotellis istuvad lauljad ei tea, mis nende reisi lõpust saab ja millal koju pääsevad. Olukord tänavail on vägivaldseks ja hirmutavaks muutunud.